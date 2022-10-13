Братск, Иркутская область, 13 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Мэр Братска Сергей Серебренников 13 октября опубликовал в своем телеграм-канале информацию и фотографии того, как простые люди помогают мобилизации:

Мэр Братска Сергей Серебренников Братск. Бабушка Варя попросила передать военным портсигар «Защитник Отчества» с запиской

«Загрузили сегодня вечером машину, которая повезет весточки из дома, родного Братска нашим мобилизованным. Всю эту неделю братчане передавали в пункты сбора посылки с тёплыми вещами, продуктами длительного хранения, предметами первой необходимости, лекарствами. Женщины своими руками вязали носки и варежки солдатам.

Подключилась и Братская швейная фабрика. В короткие сроки они сшили нашим ребятам 770 пар нижнего белья. Мобилизованные говорят, что оно очень необходимо. Пенсионеры очень много приносят посылок.

Одна бабушка попросила передать военным портсигар «Защитник Отчества» с запиской:

Кто сердцем чист и духом смел — тот воин,

Кто мир, добро в своих руках несёт.

Спасибо Вам Защитники — Герои,

Пусть вас судьба хранит и благословит!

С приветом, бабушка Варя.

На собранные 400 тысяч рублей мы приобрели балаклавы, полотенца, носки, влажные салфетки, мыло, сладости. Я писал о том, что бойцы попросили привезти флаги города. Откликнулся наш братчанин Сергей Агишев. Привез сегодня флаги и не взял ни копейки денег. У нас столько отзывчивых людей живет! И переживают за земляков, как за своих родственников. Это дорогого стоит. Я благодарю каждого, кто внес свой вклад в доброе дело! Братск своих не бросает!».

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области.

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