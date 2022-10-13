Москва, , 14:46 — REGNUM Четыре пункта управления войск киевского режима поразили за сутки российские военные. Об этом сообщает 13 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Су-34 и Су-35 ВС России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо штабов, поражены 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Это результат действий оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, пояснили в ведомстве.

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