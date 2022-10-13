Москва, 13 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку денежных пенсий внесли в Госдуму сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По словам Хинштейна, из общего числа граждан, которые получают пенсию наличными, а не через банк, 87% обслуживаются почтой. Остальным пенсию приносят альтернативные доставщики, что создает определенные риски.

«Уже были случаи, когда при возникновении ЧС они отказывались от дальнейшей доставки пенсий и пособий и тогда почте приходилось брать эти обязательства на себя (Приморье, Амурская, Иркутская области). Наша норма — обеспечит бесперебойную гарантированную доставку пенсий по всей стране и понизит трудозатраты почты», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин поручил проработать варианты оказания почтовых услуг в сёлах.