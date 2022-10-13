Москва, , 14:45 — REGNUM Ожидания оглушительных последствий введения жестких антироссийских санкций не оправдываются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что МВФ улучшил прогноз по темпам падения российского ВВП.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выход на новых зарубежных партнеров, конъюнктура мировых рынков способствует поддержанию профицита платежного баланса, состояние которого рассматривалось Западом как одна из ключевых уязвимостей РФ, — сказала Воронкова. — Российский экспорт вырос почти на треть за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Своевременное введение валютных ограничений стабилизировало курсовую динамику, которая представляет собой в том числе и проинфляционный фактор. Снижается безработица, государство выполняет социальные обязательства».

По ее словам, дальнейшее развитие российской экономики во многом будет зависеть от разрешения проблем обеспечения рынка финансовыми ресурсами, а также от того, насколько успешно правительству удастся справиться с повышательным трендом инфляционных ожиданий населения и индекса потребительских настроений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что экономика РФ переживает напряжённую ситуацию не так тяжело, как прогнозировалось.

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