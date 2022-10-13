Москва, 13 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Ожидания оглушительных последствий введения жестких антироссийских санкций не оправдываются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что МВФ улучшил прогноз по темпам падения российского ВВП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Выход на новых зарубежных партнеров, конъюнктура мировых рынков способствует поддержанию профицита платежного баланса, состояние которого рассматривалось Западом как одна из ключевых уязвимостей РФ, — сказала Воронкова. — Российский экспорт вырос почти на треть за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Своевременное введение валютных ограничений стабилизировало курсовую динамику, которая представляет собой в том числе и проинфляционный фактор. Снижается безработица, государство выполняет социальные обязательства».

По ее словам, дальнейшее развитие российской экономики во многом будет зависеть от разрешения проблем обеспечения рынка финансовыми ресурсами, а также от того, насколько успешно правительству удастся справиться с повышательным трендом инфляционных ожиданий населения и индекса потребительских настроений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что экономика РФ переживает напряжённую ситуацию не так тяжело, как прогнозировалось.