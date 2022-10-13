Москва, 13 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В ближайшее время едва ли стоит ждать серьезного снижения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В условиях отрицательной реальной ставки, когда разница между ключевой ставкой и инфляцией идёт со знаком минус, опасно свалиться в так называемую дефляционную спираль, — сказала она. — Данный процесс вызывает падение цен в экономике по причине спада в производственной сфере. В отличие от инфляции, с дефляцией невозможно бороться монетарными мерами. Поэтому в ближайшее время вряд ли стоит ждать значительного снижения ключевой ставки. Скорее всего, на будущих двух заседаниях до конца года регулятор либо оставит неизменным уровень ключевой ставки, либо будет медленно опускать значение максимум на 0,5-1,0 п. п.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили запретить поднимать проценты по ипотеке выше ключевой ставки.