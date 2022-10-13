Саратов, , 14:47 — REGNUM Глава Саратовской области Роман Бусаргин пообщался с командованием военной части, куда направили мобилизованных земляков. Об этом губернатор сообщил в личном телеграм-канале.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита Министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем», — подчеркнул Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM передавало, мобилизованных военнослужащих из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов. Изначально призванных в рамках частичной мобилизации после обучения в Саратовской области должны были доставить в один из населенных пунктов в Крыму. Вместо этого эшелон с личным составом без бронежилетов, касок, средств связи проследовал дальше и утром 12 октября прибыл в Херсонскую область. Там местное командование предприняло попытку отправить безоружных и неукомплектованных средствами индивидуальной защиты военнослужащих в лесополосу.

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