Париж, , 14:43 — REGNUM Ожидается спад промышленного производства во Франции, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, который опирается на данные профессиональной организации France Industrie, 350 компаний, оказавшихся в затруднительном положении, обратились в министерство за помощью.

Министр промышленности Франции заявил, что эти данные — только «верхушка айсберга», и компании находятся в затруднительном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько минут после того, как министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обратился к компании TotalEnergies с просьбой о повышении заработной платы, нефтяная группа объявила о выделении исключительной премии, равной месячной зарплате, всем своим сотрудникам по всему миру.

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