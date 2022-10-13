Париж, 13 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Ожидается спад промышленного производства во Франции, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, который опирается на данные профессиональной организации France Industrie, 350 компаний, оказавшихся в затруднительном положении, обратились в министерство за помощью.

Министр промышленности Франции заявил, что эти данные — только «верхушка айсберга», и компании находятся в затруднительном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько минут после того, как министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обратился к компании TotalEnergies с просьбой о повышении заработной платы, нефтяная группа объявила о выделении исключительной премии, равной месячной зарплате, всем своим сотрудникам по всему миру.

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