Мелитополь, 13 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Информатор СБУ задержан на территории Запорожской области. Видео допроса подозреваемого опубликовал 13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информатор

«Кураторы из СБУ сыграли на материальных проблемах одного из запорожцев и заключили с ним соглашение, согласно которому он передавал им информацию о движении русских военных и гражданских учреждениях», — рассказал Рогов в телеграм-канале.

Он уточнил, что деньги задержанный получил только один раз. Далее мужчина оказывал услуги бесплатно — из страха за собственную безопасность. Информатора вычислили и задержали сотрудники Росгвардии.

«Когда вместо денег заработал срок», — прокомментировал Рогов.