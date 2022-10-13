Москва, , 14:42 — REGNUM В России интернет-продажи продолжат расти, если США и Евросоюз не перекроют поставки по параллельному импорту, а для этого им нужно будет публично наказать нескольких посредников — тогда цифры начнут падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ объем интернет-торговли в январе–августе 2022 года вырос на 39% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Онлайн-торговле на данный момент угрожают расширение масштабов политико-экономического кризиса, усложнение и удорожание логистики, сложности с интернет-коммуникациями в ряде регионов, сокращение реальных доходов населения в условиях роста государственных расходов, — сказал Чеглов. – Риски падения темпов есть. Причины — невозможность в краткие сроки импортозаместить весь выпавший ассортимент, а также осложнения в доступности зарубежных маркетплейсов. Кроме того, надо иметь в виду снижение реальной покупательной способности населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что объем рынка электронной коммерции к 2023 году составит 5,7 трлн рублей.