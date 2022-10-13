Ижевск, , 14:42 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей аптекой в Ижевске, которая обвиняется в присвоении и растрате с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, в течение нескольких месяцев, являясь заведующей аптекой, женщина вывела из учета и похитила путем присвоения медицинские препараты, подлежащие продаже в аптеке и находящимся на складе.

Затем препараты были реализованы покупателям за наличный расчет по более низкой стоимости. Средства от продажи обвиняемая использовала в личных целях. Ущерб от ее действий составил около 40 тыс. рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшей заведующей аптекой в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2013 году заведующая аптекой одного из саратовских учреждений здравоохранения фиктивно приняла на работу свою знакомую. Приятельнице был оформлен расчетный счет и банковская карта для перечисления зарплаты. Женщина не знала о намерениях руководителя и передала ей свою банковскую карту, на которую перечислялись деньги в счет заработной платы без фактического выполнения должностных обязанностей. Подозреваемая по своему усмотрению потратила более 1,2 млн рублей.

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