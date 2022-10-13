Москва, 13 октября 2022, 14:41 — REGNUM Власти Германии едва ли смогут найти решение проблемы высокой зависимости от российских энергоресурсов и удобрений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия
Германия
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Вместе с тем власти ФРГ не предпринимают меры по нормализации экономических отношений с Россией, а наоборот, делают шаги, направленные на усиление конфронтации, — сказал Мастеров. — В этих условиях маловероятно, что экономические власти смогут быстро найти выход из сложившейся ситуации, а значит, проблема будет усугубляться, а с наступлением зимнего периода рискует обостриться в еще большей степени».

По его словам, проблема роста числа банкротств крайне негативно отразится практически на всех основных макроэкономических показателях ФРГ, приведя к росту безработицы, снижению ВВП, ухудшению показателей, характеризующих деловую и потребительскую активность, уровень жизни населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мастерова, риски дальнейшего роста числа обанкротившихся фирм в ФРГ представляются крайне высокими.

Читайте ранее в этом сюжете: Германии предсказали дальнейший рост числа обанкротившихся фирм