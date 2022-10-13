Абакан, 13 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Хакасии аграрии завершают уборку зерновых. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Уточняется, что основные зерновые хозяйства республики завершили уборочную кампанию. Общий намолот зерновых культур по региону на сегодняшний день составил 136 тыс. тонн, в том числе 93,4 тыс. тонн пшеницы, 8 тыс. тонн ячменя, 30,4 тыс. тонн овса. План кампании выполнен на 84%. При условии благоприятной погоды уборка завершится через две недели.

Урожай картофеля убран полностью. Выкопано 3,7 тыс. тонн с 375 га. Средняя урожайность составляет 98 ц/га. Это на 5,5 центнера больше показателя 2021 года.

Основные овощи также убраны. Всего убрано 408 га, собрано 4,8 тыс. тонн. Продолжается заготовка кормов на зиму.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае уборочная кампания также продолжается. По состоянию на 11 октября в регионе было убрано более 80% площадей.

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