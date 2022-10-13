Москва, 13 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Два самолёта киевских боевиков уничтожены в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом 13 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбит Су-27 в районе населённого пункта Порскалевка Полтавской области.

Кроме того, 12 беспилотных летательных аппаратов уничтожены в районах населённых пунктов Владимировка Луганской Народной Республики, Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.