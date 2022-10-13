Кабул, 13 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли в Кабуле международную выставку горного дела и металлов Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

На церемонии открытия выставки в отеле Kabul Serena присутствовали министр промышленности и торговли, чиновники министерства горнорудной промышленности и нефти, глава Палаты промышленности и торговли, ряд афганских и иностранных инвесторов и промышленников и местные торговцы.

Министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи заявил о поддержке, оказываемой «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно его ведомством, инвесторам и промышленникам.

«Для достижения самодостаточности, экономического роста и экспорта афганских товаров мы поддерживаем проведение любых выставок внутри и за пределами страны и предоставляем для этого все возможности», — подчеркнул он в ходе выступления на церемонии.