Москва, 13 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Риски дальнейшего роста числа обанкротившихся фирм в ФРГ представляются крайне высокими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В условиях трудно контролируемой инфляции и нарастающего дефицита энергоресурсов это выглядит вполне закономерным процессом, — сказал он. — Инфляция распространяется на всё большую номенклатуру продукции и услуг, делая неподъемной себестоимость во многих отраслях промышленности. Высокая инфляция подавляет и потребительскую активность, вынуждая граждан тратить значительную часть своей зарплаты на продукты питания и оплату крайне высоких коммунальных платежей. В этих условиях предприятия из всё большего числа отраслей промышленности несут убытки, поскольку высокую себестоимость производимой продукции и оказываемых услуг становится невозможно покрыть за счет доходов от реализации».

При этом установление цен, позволяющих покрыть высокую себестоимость производства, всё равно ведет к убыткам за счет низкого спроса на продукцию, поскольку такие цены оказываются крайне обременительными для потребителей, испытывающих снижение реальных располагаемых доходов.

«В результате многие предприятия терпят убытки, оказываются неспособными отвечать по обязательствам перед кредиторами, поставщиками и персоналом и вынуждены объявлять банкротство, — сказал Мастеров. — И чем больше в ФРГ будет усугубляться топливно-энергетический кризис и инфляционные процессы, тем острее будет стоять проблема банкротства предприятий, которая будет распространяться на все большее число отраслей промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, череда банкротств, с которой столкнулась ФРГ, уже отразилась на замедлении темпов роста ее ВВП.