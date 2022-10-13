Москва, , 14:38 — REGNUM В настоящее время есть серьезные риски того, что мировая рецессия затянется, и на преодоление последствий развивающегося кризиса отдельным странам может понадобиться не один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

«Ситуация усугубляется сложной геополитической обстановкой, которая многократно ухудшает сложившиеся в экономике многих стран дисбалансы, в том числе между финансовым и реальным секторами экономики, — констатировал он. — Фрагментация мировых рынков энергоресурсов вызывает топливно-энергетический кризис и высокую инфляцию во многих зарубежных странах. Проблема усугубляется и нарушенной логистикой, что в условиях глобализации экономических отношений многократно усиливает негативный эффект от санкций и ограничений. Многие компании уже понесли значительный ущерб и нескоро смогут в полной мере справиться с последствиями нынешнего кризиса и компенсировать понесенные убытки».

По его словам, в случае сохранения или дальнейшего усугубления нынешней геополитической напряженности вряд ли стоит рассчитывать на скорое окончание рецессии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что прогнозы МВФ о рецессии, грозящей в 2023 году странам, на которые приходится треть мирового ВВП, выглядят вполне обоснованными.

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