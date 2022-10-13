Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Условия соглашения с Газпромом на поставку газа в Молдавию являются наиболее выгодными, поэтому нужно сохранить эти отношения и выполнять все необходимые условия. Об этом на молдавском «Общественном телевидении» заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давайте поддерживать этот контракт, который у нас есть с Газпромом, и выполнять обязательства. Мы хотим этого. Предлагаемая Газпромом цена выгодна, условия оплаты хорошие», — сказал Чебан.

Он добавил, что молдавской стороне нужно решить проблемы с историческим долгом перед российскими партнёрами, а также с его аудитом. Глава предприятия также сообщил, что идут переговоры с Газпромом об увеличении объёмов поставок газа.

Напомним, в октябре 2021 года Газпром потребовал от Молдавии выплачивать исторический долг, превысивший $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром назначил новый срок — 1 октября 2022 года. Когда и он был сорван, объёмы поставок газа сократились на 30%.

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