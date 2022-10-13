Южно-Сахалинск, 13 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, который представляет интересы 99% промысловых компаний островного региона, было принято решение направить отрицательный отзыв на федеральный законопроект о втором этапе инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов, сообщили в территориальном управлении Росрыболовства.

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Предполагается, что квоты на добычу минтая и сельди будут выделяться под строительство рыбоперерабатывающих комплексов и рыбодобывающих судов. Также инвестиционный принцип распространится на оставшиеся 50% квот на промысел краба и на 100% — на вылов беспозвоночных.

«Сегодня рыбной отрасли готовят новую встряску — второй этап инвестиционных квот и аукционов. Один из ключевых моментов, на которые обращают внимание в Сахалинской области, — «утяжеление» объекта инвестиций береговых заводов обязательствами по строительству промысловых судов. Это может ударить по развитию береговой инфраструктуры», — говорится в сообщении Росрыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали рыбаков и выступили против федерального законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов.