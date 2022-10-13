Москва, 13 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ на Купянском направлении попытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области, российские войска все атаки отразили. Об этом 13 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 боевиков, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.