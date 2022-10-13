В России могут продлить программы арктического и дальневосточного гектара
Москва, 13 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Действия программам по получению арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду предложил продлить до 1 марта 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин. Он заявил об этом 13 октября на правительственном заседании.
Как отметил глава правительства РФ, возможность освоения участков на территориях Арктики имеется у жителей России уже более одного года и порядка 10 тыс. граждан уже обратились с такими заявками.
При этом он уточнил, что дальневосточный гектар на протяжении свыше шести лет получили более 108 тыс. граждан РФ, и напомнил, что после использования участка на протяжении пяти лет он может быть оформлен в собственность или же в аренду на 49 лет.
«Но, как часто бывает, граждане начали это делать перед завершением пятилетнего срока, ну и многим просто не хватает времени. Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель», — сказал Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что на Сахалине и Курилах за пять лет работы федеральной программы «Дальневосточный гектар» было заключено 10 542 договора на предоставление земельных участков.