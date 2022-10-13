Москва, 13 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Действия программам по получению арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду предложил продлить до 1 марта 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин. Он заявил об этом 13 октября на правительственном заседании.

Government.ru Михаил Мишустин

Как отметил глава правительства РФ, возможность освоения участков на территориях Арктики имеется у жителей России уже более одного года и порядка 10 тыс. граждан уже обратились с такими заявками.

При этом он уточнил, что дальневосточный гектар на протяжении свыше шести лет получили более 108 тыс. граждан РФ, и напомнил, что после использования участка на протяжении пяти лет он может быть оформлен в собственность или же в аренду на 49 лет.

«Но, как часто бывает, граждане начали это делать перед завершением пятилетнего срока, ну и многим просто не хватает времени. Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что на Сахалине и Курилах за пять лет работы федеральной программы «Дальневосточный гектар» было заключено 10 542 договора на предоставление земельных участков.