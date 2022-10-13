Песков рассказал о долгом разговоре Путина и Эрдогана без посторонних
Москва, 13 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
«Да, достаточно долго говорили тет-а-тет», — сказал Песков.
При этом, по его словам, оба лидера не обсуждали вопросы урегулирования на территории б. УССР.
Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Астане и продлилась около полутора часов.