Москва, 13 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Да, достаточно долго говорили тет-а-тет», — сказал Песков.

При этом, по его словам, оба лидера не обсуждали вопросы урегулирования на территории б. УССР.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Астане и продлилась около полутора часов.