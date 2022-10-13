Москва, , 14:34 — REGNUM Россия может обеспечить свои потребности в подсолнечном масле на 200%. Об этом 13 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия может стать главным мировым экспортёром подсолнечного масла, обеспечив свои потребности в этой продукции на 200%.

«Растут объемы масленичных культур. Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок», — сказал Мишустин, добавив, что по предварительным прогнозам Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла.