Мадрид, , 14:33 — REGNUM Испанские власти потратят 3 млрд евро на ряд новых мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на домохозяйства, страдающие от высоких цен на энергоносители, заявил 13 октября премьер-министр Педро Санчес.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

В основном эти ресурсы пойдут на поддержку населения, а не предприятий, и помогут 40% семей.

Меры включают в себя очередную скидку на счета за электроэнергию для работников с низким уровнем дохода и ограничение на повышение цен для 1,7 млн человек, проживающих в домах с централизованным отоплением.

Суммы, о которых идет речь, ничтожны по сравнению с объявленным Германией пакетом помощи в 200 млрд евро, который вызвал недовольство в других странах ЕС.

В Испании 1,5 млн малообеспеченных семей получат временную 40-процентную скидку на счета за электроэнергию, а средний размер субсидии, предоставляемой уязвимым семьям, вырастет вдвое до 375 евро.

Что касается бизнеса, то Санчес объявил о поддержке в трех наименее густонаселенных регионах Испании — Сория, Теруэль и Куэнка, где правительство снизит взносы работодателей на социальное обеспечение и некоторые другие статьи расходов.

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