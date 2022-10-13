Ставрополь, 13 октября 2022, 14:32 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал сократить бюджетные расходы на украшение населенных пунктов к Новому году. Он предложил отказаться от закупок новой иллюминации и украшений, довольствуясь теми, что были приобретены в предыдущие годы. А освободившиеся средства направить на поддержку семей участников специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда субъектов России приняли решение о сокращении трат на празднование Нового года. Поручение о том, чтобы сократить лишние расходы, дали главы РСО-Алании Сергей Меняйло, губернатор Томской области Владимир Мазур, их поддержали главы Амурской и Калужской областей.