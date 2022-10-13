Ставрополь, 13 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал сократить бюджетные расходы на украшение населенных пунктов к Новому году. Он предложил отказаться от закупок новой иллюминации и украшений, довольствуясь теми, что были приобретены в предыдущие годы. А освободившиеся средства направить на поддержку семей участников специальной военной операции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Используем ресурсы рационально. Считаю, главам территорий не стоит проводить закупки новых украшений и иллюминации к Новому году, лучше воспользоваться теми, что остались с прошлых лет. Все свободные средства стоит направить на социальную поддержку семей наших воинов», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда субъектов России приняли решение о сокращении трат на празднование Нового года. Поручение о том, чтобы сократить лишние расходы, дали главы РСО-Алании Сергей Меняйло, губернатор Томской области Владимир Мазур, их поддержали главы Амурской и Калужской областей.