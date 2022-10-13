Бишкек, , 14:32 — REGNUM Власти Киргизии постоянно пытаются контролировать рост цен на уголь внутри страны. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на пресс-конференции 13 октября.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Высокопоставленный чиновник пообещал, что если перекупщики будут продавать уголь дороже 4 тысяч сомов (3 тысяч рублей) за тонну, то им закроют доступ к угольным месторождениям.

«Будем изымать уголь и запрещать им грузить на машины. Не нужно заниматься спекуляцией. Даже при такой цене они получают прибыль», — заключил министр.

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