Брюссель, 13 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал страны мира за игнорирование проблемы Афганистана и продолжающегося гуманитарного кризиса в этой стране. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он отметил, что афганский кризис выпал из поля зрения всего мира и «исчез из заголовков».

Представитель ЕС по внешней политике заявил, что ни одна страна в мире не уделяет внимания проблемам Афганистана.

«В мире возникли новые кризисы, а прошлые кризисы остаются неурегулированными», — отметил Боррель.

Не так давно Клэр Дейли, член Европарламента от Ирландии, назвала забвение афганского кризиса расистским актом и подчеркнула, что причина, по которой Запад не обращает внимания на афганский кризис, заключается в роли Америки в нём.

«Народ Афганистана, должно быть, недоумевает, по какой причине гуманитарный кризис, постигший его, почти предан забвению? Это из-за их цвета кожи? Это, потому что они не белые? Потому что они не европейцы? Или это потому, что все их проблемы вызваны американским вторжением?» — сказала Дейли.