Кострома, , 14:37 — REGNUM Здание костромского автовокзала на Кинешемском шоссе выставили на продажу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информацию об этом подтвердили в предприятии.

Автовокзал Https://avtovokzal44.ru

«Действительно, здание автовокзала выставлено на продажу. Полагаю, в дальнейшем продажа билетов будут осуществляться на базе железнодорожного вокзала, который сейчас ремонтируют. Если это так, то качество услуги поднимется — люди будут ожидать автобусов в новом, чистом и светлом здании. Подчеркну, что это пока только предположение. Прошу костромичей не поднимать панику», — рассказала ИА REGNUM директор автовокзала Антонина Чистякова.

Цена продажи или аренды помещений ещё не определена — риелторы ярославской компании «Интелконс» собирают заявки от желающих.

Отметим, что зданием автовокзала владеет известный предприниматель и экс-депутат Ярославской областной думы Евгений Мухин. Он же выступает 100% учредителем ООО «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками». Сейчас на предприятии работают 30 сотрудников.

Ремонт железнодорожного вокзала, в котором, по предположению Чистяковой, будут продавать автобусные билеты, завершится в декабре 2022 года.

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