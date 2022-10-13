Ярославский олигарх продаёт костромской автобусный вокзал
Кострома, 13 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Здание костромского автовокзала на Кинешемском шоссе выставили на продажу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информацию об этом подтвердили в предприятии.
Цена продажи или аренды помещений ещё не определена — риелторы ярославской компании «Интелконс» собирают заявки от желающих.
Отметим, что зданием автовокзала владеет известный предприниматель и экс-депутат Ярославской областной думы Евгений Мухин. Он же выступает 100% учредителем ООО «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками». Сейчас на предприятии работают 30 сотрудников.
Ремонт железнодорожного вокзала, в котором, по предположению Чистяковой, будут продавать автобусные билеты, завершится в декабре 2022 года.