Москва, , 14:29 — REGNUM Закрытия неба, также как поставок самолетов Киеву, на чем настаивает клоун Зеленский, не будет: в обоих случаях это прямое боестолкновение России и НАТО, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя 13 октября ситуацию в своем телеграм-канале он пояснил:

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В первом варианте ВКС России придется подавлять огневые точки вне пределов <б. УССР>, во втором — сбивать самолеты Альянса.

Зеля прост, как 5 гривен. Он полагает, что о последствиях удовлетворения его хотелок никто не догадывается. Западу куда проще и безопаснее идти по пути замораживания конфликта, чем усугублять противостояние. Плата за вписывание в конфликт на стороне fail state <Киева> для Европы и США будет несоразмерно выше политических дивидендов. Которых, к слову, не будет — для того, чтобы их получить, нужно будет оккупировать всю Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что потребности Киева на 2023 год составляют $62 млрд, Владимир Зеленский заявил по видеосвязи на втором круглом столе, посвященном ситуации на территории бывш. УССР и организованном Международным валютным фондом (МВФ), а также Всемирным банком. Также Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией.

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