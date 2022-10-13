Москва, , 14:32 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя совета директоров ООО «Биотек» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении Шпигель, а также гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, водителя Белозерцева Геннадия Маркова и родственника экс-главы области Федора Федотова завершено главным следственным управлением СКР. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Белозерцев Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и незаконных приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, в даче взятки в особо крупном размере организованной группой, в посредничестве во взяточничестве.

С 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн рублей. Также бывшему губернатору Пензенской области был передан в безвозмездное пользование автомобиль представительского класса.

Взятка предназначалась за обеспечение заключения органами здравоохранения Пензенской области госконтрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарств, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотек» в регионе.

Кроме того, Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области до их обнаружения и изъятия во время обыска.

Все обвиняемые заключены под стражу. По уголовному делу допрошено 155 свидетелей, проведено 20 экспертиз, объем уголовного дела составил 164 тома.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Напомним, в квартире у Белозерцева было найдено при обыске 500 млн рублей. Пензенскую область он возглавлял с 2015 года. С 23 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Читайте также: Путин отправил в отставку главу Пензенской области Ивана Белозерцева