Астана, 13 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с главой России Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение зерновой сделки.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по зерновой сделке идет в беднейшие страны.

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