Бишкек, , 14:27 — REGNUM В начале следующей недели будет официально опубликовано распоряжение о запрете на вывоз угля за пределы Киргизии. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на пресс-конференции 13 октября.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, власти республики решили запретить экспорт угля для того, чтобы не допустить дефицита и роста цен на топливо.

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«Сейчас ситуация такая — берут уголь с разреза «Кара-Кече», пакуют его в мешки и двадцатитонными фурами вывозят за границу. Поэтому мы запретим вывоза угля из страны», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Также глава Минэнерго сообщил, что за девять месяцев 2022 года Киргизия экспортировала 178 264 тонны угля, продав его за рубеж за 478,4 млн сомов (368 млн рублей).

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