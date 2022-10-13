Полтава, Украина, 13 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР упали два военных самолёта киевских ВВС. Об этом 13 октября сообщает Readovka.

President.gov.ua Самолеты ВВС на параде в честь 30-летия независимости. Киев

По информации СМИ, в Полтавской области упали два киевских самолёта, в городе и области объявлена воздушная тревога. Оповещение работает в Харьковской и Сумской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде в повреждённой многоэтажке никто не пострадал, рассказали власти региона.