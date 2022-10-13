Саранск, , 14:26 — REGNUM В Мордовии суд признал виновной по статье о мошенничестве бывшую заведующую детским садом в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Детский сад Government-nnov.ru

Установлено, что в летние месяцы 2019 года женщина в должности заведующей детсадом дала указание подчиненным о передаче ей части денежных средств, которые работники получили в качестве стимулирующих выплат.

«При этом она издала приказы, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения о размере данных выплат, необоснованно завысив размер стимулирующего поощрения», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Таким образом, подсудимая похитила около 18 тыс. рублей.

Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в августе текущего года выявлен факт мошенничества в крупном размере. В нем уличили заведующую одного из детских дошкольных образовательных учреждений. Женщина устраивала фиктивно на работу сотрудников и получала за них заработную плату. Она успела незаконно получить более 1 млн 300 тыс. рублей в качестве зарплаты за граждан, которые фактически на работе не появлялись.

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