Брюссель, 13 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Подготовка к любым непредвиденным ситуациям, связанным с возможным применением ядерного оружия, идёт в Евросоюзе и входящих в него странах. Об этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил 13 октября на брифинге в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Президент России Владимир Путин в сентября заявил в своём обращении к гражданам, что Запад в своей антироссийской политике пустил в ход даже ядерный шантаж. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, как сообщало ИА REGNUM, пригрозил России «мощным военным ответом» в случае ядерного удара по территории б. УССР.

«Мы — как ЕС и страны-члены — готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнул Стано.

По его словам, Боррель напомнил о неизменной позиции ЕС: последствия применения ядерного оружия будут самыми серьёзными. Применение такого оружия полностью изменит ситуацию вокруг конфликта между Москвой и Киевом.

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