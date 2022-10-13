История вопроса

ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.



Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.



Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.