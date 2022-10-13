Бухарест, 13 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии объявило о намерении закупить у Турции партию боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом, как сообщает бухарестский телеканал Digi24, заявил 13 октября глава румынского оборонного ведомства Василе Дынку.

Bayhaluk Bayraktar TB2

По его словам, новое оружие позволит Бухаресту «более эффективно защищать восточные границы Североатлантического альянса».

«Мы уже ведем соответствующие переговоры с турецкими партнерами по НАТО,» — отметил, в частности, он.

Общая сумма предполагаемого контракта не разглашается. Согласно некоторым данным, уже к концу текущего года Бухарест получит три единицы Bayraktar.