Гагра, Абхазия, 13 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания, являясь также главнокомандующим вооружёнными силами Абхазии, принял участие в заседании штаба территориальной обороны. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба главы государства.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Отмечается, что на заседании, которое проходило в министерстве обороны, обсудили военно-политическую обстановку. Представители военного блока представили доклады о проводимых мероприятиях, направленных на улучшение мобилизационной подготовки и материально-техническое обеспечение армии республики.

«В ходе заседания главнокомандующий вооружёнными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны», — отметили в пресс-службы.

Напомним, в октябре прошла очередная встреча представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии в формате Женевских дискуссий. На ней грузинская делегация в очередной раз отказалась подписать соглашение о неприменение силы.