Таллин, 13 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В течение двух лет жители поселка Мурасте (северная Эстония) активно протестовали против плана волости Харку построить новую лестницу с лифтом, так как их не устраивает возможная привлекательность объекта для туристов. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV в своем репортаже.

Госсуд решил не удовлетворять жалобу жителей Мурасте, волость получила разрешение на строительство лестницы высотой почти 35 метров.

Здание школы Мерикюла находится в двух шагах от Мурасте, но подросткам приходится преодолевать несколько километров до школы, так как лестница, ведущая в школу, была закрыта из соображений безопасности после долгой эксплуатации.

«Никто из местных жителей ничего не имеет против детей Мурасте, и если бы там ходили только дети из Мурасте, то не было бы никаких проблем, проблема все же заключается в чрезвычайной туристической привлекательности», — отметила местная жительница Кароли Нийлус.

По словам Нийлус, местные жители опасаются, что объект со стеклянными стенами и смотровой площадкой привлечет туристов, которые якобы нарушат привычное спокойствие местности и уклад селян.

По словам волостного старейшины Харку Эрика Сандла, новая лестница в первую очередь предназначена для местных жителей, и он не считает ее слишком грандиозной: «Мы думаем, что лестница должна быть красивой. Но она точно не предназначена для туристов».

Волостной старейшина признал, что не понимает беспокойства жителей о том, что из-за нового архитектурного объекта маленькие улицы заполнятся любопытными и будет закрыт проход к морю.