Бишкек, , 14:22 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года из Киргизии в Россию отправили через различные системы денежных переводов свыше $608,92 млн (38 млрд 778 млн рублей). Такие данные приводит Национальный банк республики.

Деньги перевод

Это на $273,83 млн (17 млрд 438 млн рублей) или на 81,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Больше всего денег жители Киргизии переслали в Россию — $572,2 млн (36 млрд 442 млн рублей).

Это на $249,4 млн (15 млрд 879 млн рублей) или на 77,2% превышает прошлогодний показатель.

Отметим, что в августе 2022 года из Киргизии в Россию переведена рекордная сумма — $120,6 млн (7 млрд 680 млн рублей).

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