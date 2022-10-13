Сеул, , 14:23 — REGNUM С 3 по 5 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kremlin.ru

Сообщается, что 4 ноября президент Германии встретится с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем.

Ожидается, что стороны обсудят пути разивтия двусторонних отношений, сотрудничество в сфере экономической безопасности, цепочек поставок, а также обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

Президент Германии посетит Южную Корею впервые за четыре года.

Напомним, в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН Юн Сок Ёль провел встречу с премьер-министром Германии Олафом Шольцем.

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