Ставрополь, 13 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В городе Ставрополе оказали помощь семьям вынужденных переселенцев из Донбасса. Около ста человек из их числа обеспечили теплой одеждой и обувью, сообщили в администрации города. Теплые вещи предоставили беженцам, проживающим в пунктах временного размещения, неравнодушные жители края, которые принесли их на пункт сбора в комитет труда и социальной защиты населения администрации краевой столицы.

er.ru Помощь беженцам

«Зимнюю одежду и обувь уже получили около 50 взрослых и почти 40 детей, проживающих в пунктах временного размещения. Всего в помощи нуждаются порядка 120 человек, поэтому сбор продолжается», — написал в своем телеграм-канале мэр города Иван Ульянченко.

Всего в Ставрополе проживают в настоящее время около 1500 вынужденных переселенцев с Донбасса и из других районов б. УССР.