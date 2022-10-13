Джакарта, 13 октября 2022, 14:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что форум G20 является форумом не для политических дебатов, а для совместных усилий, связанных с экономикой и развитием, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
U.S. Department of State

«Действительно, G20 на самом деле не является форумом для политических дебатов, это финансовый форум, экономический форум, форум развития», — заявила глава МИД Индонезии.

Министр заявила, что, учитывая текущую ситуацию в мире, возможно, что переговоров о геополитической ситуации избежать не удастся. Хотя расширение переговоров на другие области может быть неизбежным, Ретно Марсуди считает, что Индонезия должна уметь управлять атмосферой.

Индонезия в G20 в 2022 году будет затрагивать три приоритетных вопроса, а именно глобальную архитектуру здравоохранения, цифровую трансформацию и переход на возобновляемые источники энергии.

Саммит G20 состоится на острове Бали 15–16 ноября, куда Индонезия официально пригласила лидеров стран-членов G20.