Джакарта, , 14:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что форум G20 является форумом не для политических дебатов, а для совместных усилий, связанных с экономикой и развитием, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Действительно, G20 на самом деле не является форумом для политических дебатов, это финансовый форум, экономический форум, форум развития», — заявила глава МИД Индонезии.

Министр заявила, что, учитывая текущую ситуацию в мире, возможно, что переговоров о геополитической ситуации избежать не удастся. Хотя расширение переговоров на другие области может быть неизбежным, Ретно Марсуди считает, что Индонезия должна уметь управлять атмосферой.

Индонезия в G20 в 2022 году будет затрагивать три приоритетных вопроса, а именно глобальную архитектуру здравоохранения, цифровую трансформацию и переход на возобновляемые источники энергии.

Саммит G20 состоится на острове Бали 15–16 ноября, куда Индонезия официально пригласила лидеров стран-членов G20.