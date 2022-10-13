Москва, 13 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. О героизме и мужестве ефрейтора Виталия Муравейникова, которые он проявил во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 13 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что подразделение, в составе которого действовал ефрейтор, вело освобождение одного из оккупированных киевскими нацистами населённых пунктов.

Также указывается, что в ходе продвижения по заданному маршруту Муравейниковым была выявлена группа боевиков ВСУ и ефрейтор, несмотря на превосходство вражеских сил, вступил в бой.

«В ходе ожесточённого боя, проявив мужество и героизм, ефрейтор Муравейников лично уничтожил семь националистов. Противник понёс серьёзные потери в живой силе и был вынужден отступить с занимаемых позиций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Донецкой Народной Республики работает 51 пункт приёма заявлений граждан, которые потеряли жильё в результате боевых действий.