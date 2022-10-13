Таллин, 13 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Министерство юстиции Эстонии планирует утвердить предложение парламентских партий страны об установлении языковых требований в отношении кандидатов на выборах в органы местных самоуправлений.

Об этом сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR со ссылкой на предложение Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Законопроект предусматривает, что лица, баллотирующиеся в органы местных самоуправлений, должны владеть эстонским языком на уровне С1 (высший уровень владения и знания для не носителей эстонского языка).

Должно быть предоставлено доказательство такого владения — соответствующий официальный документ. Лишь после его предоставления такой кандидат будет допущен к местным выборам.

В настоящий момент право баллотироваться есть у всех совершеннолетних и имеющих право голоса граждан Эстонии и Европейского союза, постоянное местожительство которых по состоянию на 1 августа года выборов находилось в соответствующих волости или городе. Никаких «языковых барьеров» для таких кандидатов не предусматривается.

Министерство юстиции аргументировало принятие закона ссылками на преамбулу к Основному закону (Конституции) Эстонии, в которой говорится, что «государство должно обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века».

Как отмечали эксперты, данная мера поставит крест на продвижении в местных самоуправлениях представителей нацменьшинств, не владеющих госязыком на высшем уровне, но имеющим широкую поддержку среди избирателей.