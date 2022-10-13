Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 14:19 — REGNUM На Таймыре в Красноярском крае завершился северный завоз. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в администрации Таймырского муниципального района.

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Районные власти заверили, что все посёлки Таймыра полностью обеспечены углём и горюче-смазочными материалами (ГСМ) к предстоящей зиме. В рамках северного завоза доставлено около 48 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов.

В летнюю навигацию на Таймыр поставили около 24 тысяч тонн угля для учреждений бюджетной сферы и жителей домов с печным отоплением. Для предприятий ЖКХ завезли 15 тысяч тонн угля и около 9 тысяч тонн ГСМ. Для таймырцев, ведущих традиционный образ жизни, доставили около 103 тонн осветительного керосина.

По зимнику в посёлок Усть-Авам завезут ещё 100 тонн дизельного топлива. Порядка 16 тонн осветительного керосина доставят до конца года в посёлки Носок и Тухард.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 октября северный завоз топлива на Чукотку был завершён на 80%.

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