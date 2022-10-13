Нью-Йорк, США, , 14:19 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупреждает о росте бедности в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Голод в Афганистане tasnimnews.com

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По данным УКГВ, 50% афганцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи. При этом 90% жителей Афганистана не имеют достаточно еды.

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После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане, уровень бедности и дефицита растёт день ото дня.